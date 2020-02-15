Исполнительница хита "Электричество" высоко натянула трусы

Рита Дакота опубликовала в "Инстаграм" серию кадров, на которых позирует в купальнике под душем на пляже на Бали. На одном из фото певица развернулась спиной к камере и оголила ягодицы.

"Сегодня попала под лютый ливень на байке, ехала и улыбалась во весь рот. Как ребёнок от восторга жмурилась. Я хочу и дальше жить жизнь, в которой простой ливень может вызвать столько счастья", – подписала снимки Дакота, поинтересовавшись у фанатов, какой лучше.

Подписчики принялись выражать свое мнение. Многие не удержались от комплиментов. Интернет-пользователей восхитила упругая "пятая точка" артистки.

"Какая классная фотосессия! И горячая, шикарная Рита!", "Рита,я просто восхищаюсь тобой", "Идеальная женщина!", "Обалденная девушка", "Вау, какие эффектно -сексуальные фотки", "Ты классная", "Ой Вы красивая, нереально", – отметили восторженные поклонники.

Однако нашлось и два недоброжелателя, которые не поняли, зачем певица натянула белье:

"Зачем трусы в попу пихать если это не стринги?", "В чем прикол показывать жопу?".