Танцовщица провела время на природе

Анастасия Волочкова не только много тренируется, но и проводит время на природе. Балерина в спортивном костюме снялась у костра и порадовалась теплым летним вечерам. Ролик звезда опубликовала в "Инстаграм".

В кадре прима-балерина показалась в желтом наряде с разрезами на штанах и рукавах кофты. Волочкова, накинув на голову капюшон, сидела у огня и рассуждала об отдыхе.

"Вот так уже прекрасно можно проводить романтические вечера. Теплые, светлые, после бани, после ледяной купели, пробежавшись по траве с росой",

– сказала танцовщица. Затем она показала подписчикам чан, в котором горел огонь, и добавила, что ей стоило бы приобрести новый. "Самое главное – любите и будьте любимы", – заключила артистка.

Анастасия Волочкова любит необычные, порой даже провокационные наряды. Так, недавно танцовщица пришла в храм в шубе и ярком платье, чем вызвала недовольство подписчиков.