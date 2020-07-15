"Нормальной семьи нет": Седоковой надавили на больное

"Нормальной семьи нет": Седоковой надавили на больное
Анна Седакова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица запустила свой курс о женской красоте и сексуальности, однако подписчики не уверены, что звезда может их чему-то научить

Экс-солистка "ВИА Гры" решила помочь своим поклонницам расцвести и рассказать о всех жизненных уроках, которые ей пришлось пережить.  Девушка создала специальный онлайн-курс, во время которого расскажет, как стать женственнее и сделать так, чтобы все желания исполнялись. 

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Анна предложила подписчицам принять участие в обучении. Об этом она написала на своей странице в "Инстаграм". 

"Невозможно стать счастливой пока ты не знаешь, кто ты. Какая ты, а ты невероятная.
Почувствуй свою силу на нашем курсе", – написала Седокова. 

Однако не все фолловеры поняли, каким опытом собралась делиться певица. "Все три брака неудачные", "Ладно бы это был марафон успешной женщины ,но в чем ваша успешность?", "Трое детей от разных мужчин. Поживите с мужчиной лет 10-15 хотя, а потом девочек обучайте!" – набросились злостные комментаторы. 

Но и от желающих отбоя тоже нет. "Записываюсь!", "Скорее бы начало!", "А как записаться? Очень нужно!" – интересуются поклонники. 

Напомним, что не так давно Анна получила серьезную травму во время съемок нового клипа: певица упала лицом на асфальт. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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