Сбросил лишнее: Хабиб полностью разделся перед боем

Ради победы спортсмен готов на все

Хабиб Нурмагомедов взвесился обнаженным перед поединком с американцем Дастином Порье.

Вес российского бойца оказался в пределах нормы – 70, 3 кг, сообщается на страничке MMA Junkie в Twitter.

OFFICIAL: The #UFC242 main event is set as @TeamKhabib and @DustinPoirier were the first two fighters on the scale and hit 155. 👏👏👏 pic.twitter.com/Sk9Mia1cXE — MMA Junkie (@MMAjunkie) 6 сентября 2019 г.

Хабиб Нурмагомедов проведет бой с Дастином Порье в субботу, 7 сентября. Поединок состоится в Абу-Даби на турнире Абсолютного бойцового чемпионата – UFC 242, напоминает телеканал "360".

Нурмагомедов – чемпион UFC в легком весе. Титул достался россиянину в апреле прошлого года. В октябре 2018 г. Нурмагомедов защитил свое звание в бою с Конором Макгрегором.

