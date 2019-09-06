Сбросил лишнее: Хабиб полностью разделся перед боем

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Хабиб Нурмагомедов взвесился обнаженным перед поединком с американцем Дастином Порье.
Вес российского бойца оказался в пределах нормы – 70, 3 кг, сообщается на страничке MMA Junkie в Twitter.
OFFICIAL: The #UFC242 main event is set as @TeamKhabib and @DustinPoirier were the first two fighters on the scale and hit 155. 👏👏👏 pic.twitter.com/Sk9Mia1cXE— MMA Junkie (@MMAjunkie) 6 сентября 2019 г.
Хабиб Нурмагомедов проведет бой с Дастином Порье в субботу, 7 сентября. Поединок состоится в Абу-Даби на турнире Абсолютного бойцового чемпионата – UFC 242, напоминает телеканал "360".
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в апреле прошлого года. В октябре 2018 г. Нурмагомедов защитил свое звание в бою с Конором Макгрегором.
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