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Сбросил лишнее: Хабиб полностью разделся перед боем

Сбросил лишнее: Хабиб полностью разделся перед боем
Хабиб Нурмагомедов. Фото: www.globallookpress.com
Ради победы спортсмен готов на все

Хабиб Нурмагомедов взвесился обнаженным перед поединком с американцем Дастином Порье.

Вес российского бойца оказался в пределах нормы – 70, 3 кг, сообщается на страничке MMA Junkie в Twitter.

 Хабиб Нурмагомедов проведет бой с Дастином Порье в субботу, 7 сентября. Поединок состоится в Абу-Даби на турнире Абсолютного бойцового чемпионата – UFC 242, напоминает телеканал "360"

Нурмагомедов – чемпион UFC в легком весе. Титул достался россиянину в апреле прошлого года. В октябре 2018 г. Нурмагомедов защитил свое звание в бою с Конором Макгрегором.

Валентина МАЙОРОВА
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