В американской школе прогремела стрельба
Стрельба произошла в одной из школ американского штата Мэриленд, передает ABC News.
Руководство школы уже подтвердило информацию о случившемся, на место выехала полиция. Об этом сообщают местные СМИ. Территория школы оцеплена.
Одна из учениц, заблокированных в здании, пишет в Twitter о происходящем.
Hi Twitter. I am in Great Mills HS. My school is on a very real lockdown threat and there’s already someone possibly dead. Please pray for us.— Mollie Davis (@davism0llie) 20 марта 2018 г.
"Я нахожусь в школе Грейт-Миллс. Моя школа под угрозой изоляции, кто-то уже, возможно, мертв. Пожалуйста, помолитесь за нас", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, жертвами стрельбы стали три человека. Об этом сообщил корреспондент телеканала ABC7 со ссылкой на собственные источники.
I'm being told by sources that 3 people have been shot at #greatmillsshooting. No longer active shooter.— Brad Bell (@ABC7Brad) 20 марта 2018 г.
Несколько пострадавших госпитализированы, передает Telegram-канал LIFE SHOT.
В офисе шерифа округа Сент-Мэри подтвердили сообщение о стрельбе в школе Грейт-Миллс. Полицейские предупредили родителей, чтобы те не приводили детей.
Новость дополняется.
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