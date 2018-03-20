В американской школе прогремела стрельба

СМИ сообщают о множестве раненых

Стрельба произошла в одной из школ американского штата Мэриленд, передает ABC News.

Руководство школы уже подтвердило информацию о случившемся, на место выехала полиция. Об этом сообщают местные СМИ. Территория школы оцеплена.

Одна из учениц, заблокированных в здании, пишет в Twitter о происходящем.

Hi Twitter. I am in Great Mills HS. My school is on a very real lockdown threat and there’s already someone possibly dead. Please pray for us. — Mollie Davis (@davism0llie) 20 марта 2018 г.

"Я нахожусь в школе Грейт-Миллс. Моя школа под угрозой изоляции, кто-то уже, возможно, мертв. Пожалуйста, помолитесь за нас", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, жертвами стрельбы стали три человека. Об этом сообщил корреспондент телеканала ABC7 со ссылкой на собственные источники.

I'm being told by sources that 3 people have been shot at #greatmillsshooting. No longer active shooter. — Brad Bell (@ABC7Brad) 20 марта 2018 г.

Несколько пострадавших госпитализированы, передает Telegram-канал LIFE SHOT.

В офисе шерифа округа Сент-Мэри подтвердили сообщение о стрельбе в школе Грейт-Миллс. Полицейские предупредили родителей, чтобы те не приводили детей.

Новость дополняется.

