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В американской школе прогремела стрельба

Фото: pixabay.com
СМИ сообщают о множестве раненых

Стрельба произошла в одной из школ американского штата Мэриленд, передает ABC News.

Руководство школы уже подтвердило информацию о случившемся, на место выехала полиция. Об этом сообщают местные СМИ. Территория школы оцеплена.

Одна из учениц, заблокированных в здании, пишет в Twitter о происходящем.

"Я нахожусь в школе Грейт-Миллс. Моя школа под угрозой изоляции, кто-то уже, возможно, мертв. Пожалуйста, помолитесь за нас", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, жертвами стрельбы стали три человека. Об этом сообщил корреспондент телеканала ABC7 со ссылкой на собственные источники.

Несколько пострадавших госпитализированы, передает Telegram-канал LIFE SHOT.

В офисе шерифа округа Сент-Мэри подтвердили сообщение о стрельбе в школе Грейт-Миллс. Полицейские предупредили родителей, чтобы те не приводили детей.

Новость дополняется.

Виктория БАЛАЯН
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