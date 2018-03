В американской школе прогремела стрельба

Стрельба произошла в одной из школ американского штата Мэриленд, передает ABC News.

Руководство школы уже подтвердило информацию о случившемся, на место выехала полиция. Об этом сообщают местные СМИ. Территория школы оцеплена.

Одна из учениц, заблокированных в здании, пишет в Twitter о происходящем.

Hi Twitter. I am in Great Mills HS. My school is on a very real lockdown threat and there’s already someone possibly dead. Please pray for us.