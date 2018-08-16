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Американцы признали неспособность завоевать Россию

Фото: GLOBAL LOOK press/ Miroslav Chaloupka
Солдаты не смогут противостоять холодной зиме и национальному сознанию

Американские СМИ считают, что Китай, Индию, США и Россию невозможно завоевать, несмотря на имеющиеся возможности.

Авторы статьи утверждают, что в РФ сложно воевать из-за климатических условий. Кроме того, обширные территории заставляют тщательно продумывать тактику нападающим. Также русские, по мнению американцев, обладают особенностью национального самосознания и имеют огромную и сильную армию.

"Русские скорее уничтожат свою страну, чем оставят ее какому-либо захватчику", – говорится в статье, опубликованной на сайте We are the Mighty.

Журналисты напоминают, что врагам придется сражаться в России в 11 часовых поясах, что сильно истощает ресурсы и подрывает моральный дух. При этом, в случае нападения, к Москве примкнут союзники бывших республик СССР, что значительно повышает мощь армии.

В Сети российские пользователи отметили, что американцы наконец-то признали свою неспособность противостоять Москве, передает РИА ФАН.

"В кои– то веки они правы!", "Наконец-то просветление наступило! Это же сколько времени понадобилось, чтобы понять россиян. Только на первом месте – менталитет наш и уж затем уже погодные условия и огромная территория", "Были бы они умными, у них даже такая мысль, как завоевать Россию, не возникла бы!!!", – написали пользователи.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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