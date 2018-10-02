Дерзкая операция британцев взбесила Гитлера

Англичане выкрали радар в оккупированной Франции

Радарная война между ведущими странами началась задолго до того, как фашистская Германия вторглась в Польшу в сентябре 1939 года. К тому моменту на вооружении Вермахта уже была РЛС "Фрейя", названная в честь богини в скандинавской мифологии. Согласно эпосу, ее ожерелье охраняла служанка Хеймдаль, которая могла видеть на сотню миль.

Радар легко засекал британские самолеты, и английским ученым пришлось разработать, говоря современным языком, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые глушили сигналы немцев за 120 км и посылали ложные данные.

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Но в Вермахте горевали недолго и разработали новый радар, намного более эффективный, чем "Фрейя". К концу 1941 года, в разгар битвы за Британию, потери британских ВВС увеличились до четырех процентов за вылет, что считалось неприемлемым.

Как выяснила британская разведка, немцы разработали новую систему Würzberg. Она действовала всего на 30 км, но давала точные координаты самолетов, по которым били зенитки. Один из "Спитфайеров"-разведчиков сделал несколько снимков радара, который напоминал чашу и был совершенно не похож на РЛС тех времен.





Англичанам не оставалось ничего, кроме как совершить дерзкую вылазку и украсть этот самый радар. Для этого в Лондоне разработали спецоперацию Biting – парашютистам поручили нелегкое задание – высадиться в оккупированной Франции и достать радар с 400-метровой скалы недалеко от Кап д'Антифер на побережье Ла-Манша. Здесь радар и встречал британские самолеты.

Похитить радар отправили специалистов и парашютистов, которые должны были взять на себя немцев, охраняющих РЛС. Изначально группам поручили действовать отдельно друг от друга.

План лично одобрил премьер Черчилль. Отряд десантников усилили 12 "коммандос", набранными из разных родов войск. Позже майор Джон Фрост, который командовал этой группой, назвал ее "самой мерзкой компанией, которую он видел в своей жизни". О цели задания бойцам не сообщали до самого последнего момента, продолжая усиленно готовить к операции.

Наконец, их посадили в бомбардировщик "Уитли" и сбросили ночью на территорию Франции без всяких опознавательных знаков на одежде. До этого через французских агентов англичане подробно выяснили, кто охраняет объект, где стоят пулеметы и сколько человек в гарнизоне.





По иронии судьбы, бомбардировщик "Уитли" засек тот самый радар, за которым отправилась группа. Но ни один из снарядов в него не попал.

Диверсионная операция повергла немцев в шок. Часть гарнизона была уничтожена огнем, некоторые сдались в плен, а РЛС оказалась в руках спецназовцев еще тепленьким. Английские специалисты сделали подробные чертежи, сфотографировали радар, предварительно его разобрав, достав передатчик, усилитель и импульсный блок.

Но затем подоспел немецкий 685-й пехотный полк, и завязался бой уже посерьезнее. Спецназовцы везли тележку с частями радара и отстреливались от немцев, отступая к побережью, где их уже ждал корабль. В результате группа потеряла два человека убитыми двое были ранены, шесть человек попали в плен. Части радара были успешно доставлены в Великобританию. Гитлер бушевал и требовал вернуть украденное в Германию. Но это уже не представлялось возможным.







