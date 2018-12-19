Копия ТТ попала в пятерку худших пистолетов

Проколы случались даже у выдающихся оружейников

Журнал The National Interest составил пятерку худших пистолетов из когда-либо созданных. Сразу нужно отметить, что в короткий список не попал ни один советский или российский пистолет. Оценивали оружие сразу по нескольким показателям: точность, удобство и, главное, надежность и безотказность, потому что второго шанса у стрелка часто не бывает.

Открывает список японские пистолет "Намбу", созданный для солдат и офицеров императорской армии. Его создавали с явной оглядкой на культовый немецкий Luger P-08 или "Парабеллум". Качество было отменным, японским, но вот конструкция подкачала. Из-за двойной возвратной и магазинной пружины было крайне трудно вытащить магазин. Ударник пружины постепенно ослабевал и приводил к осечкам. В результате офицеры императорской армии частенько покупали другие пистолеты на деньги из своего кармана.

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Итальянская "Беретта" произвела немало отличных пистолетов. Но этого нельзя сказать о Beretta Model 1923 года. Модель 1915 получилась очень удачной, однако попытка сделать ее еще лучше провалилась. Пистолет сам по себе был неплох, однако сделан под патрон 9x19 Glisenti, в то время как большинство европейских армии перешло на более мощный 9x19 Parabellum. Последний можно было вставить в "Беретту", но это нередко приводило к разрыву ствола.

Советское оружие, как уже было сказано выше, не попало в черный список, а вот его копии угодили туда. Однажды в Северной Корее решили сделать свою версию легендарного ТТ-33 – Тип 68. Но ствол у него получился слишком коротким, а сам пистолет громоздким. Отдача была большой, а точность неважной. Не так просто повторить шедевр.

Даже у легендарного "Кольта" случилась осечка. В 1991 г. компания создала свою версию девятимиллиметрового пистолета в ответ на знаменитый Glock 17. Но Сolt 2000 оказался ненадежным, неточным – полный провал. Позже "Кольт", разумеется, реабилитировался.

Очень странный одноразовый пистолет разработали в ЦРУ для агентов вьетнамской разведки. Назывался он "пистолетом оленя" (Deer gun). Предполагалось, что агент убьет часового этой штукой и завладеет уже нормальным оружием. Но так получалось не всегда, и бедолаге приходилось воевать полупистолетом, полупугачом. Deer gun, собственно, состоял из алюминиевой рукоятки, ствола и съемного пластикового предохранителя. Пистолет обладал очень плохой скорострельностью и скоро был предан забвению.