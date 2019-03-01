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Бой между МиГ-21 и F-16 показали на видео

Фото: www.globallookpress.com
Опознать "американца" удалось по обломкам его ракеты

Пока идет военный конфликт между Индией и Пакистаном, продолжается противостояние самолетов США и России. Одно из воздушных столкновений между МиГ-21 и F-16 закончился поражением последнего. Нью-Дели представила доказательства того, что самолет ВВС страны сбил именно F-16, хотя Пакистан это отвергает.

По словам вице-маршала авиации Индии Рави Гопал Кришана Капура, военные нашли фрагменты ракеты сбитого истребителя. Ей оказалась AIM-120 AMRAAM, которая стоит на F-16, передает Hindustan Times.

Кроме того, по словам Капура, сбитый F-16 был замечен радиолокаторами.

Противостояние истребителей над Кашмиром попало в Сеть. На видеозаписи запечатлен катапультировавшийся пилот сбитого самолета.

"Пилот F-16, который был сбит в секторе Новшира", - говорится в подписи к видео.

Бой между истребителями произошел 27 февраля. В нем участвовали восемь МиГ-21 со стороны ВВС Индии и 24 истребителя F-16 Пакистана, напоминает URA.RU.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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