Пока идет военный конфликт между Индией и Пакистаном, продолжается противостояние самолетов США и России. Одно из воздушных столкновений между МиГ-21 и F-16 закончился поражением последнего. Нью-Дели представила доказательства того, что самолет ВВС страны сбил именно F-16, хотя Пакистан это отвергает.



По словам вице-маршала авиации Индии Рави Гопал Кришана Капура, военные нашли фрагменты ракеты сбитого истребителя. Ей оказалась AIM-120 AMRAAM, которая стоит на F-16, передает Hindustan Times.

Кроме того, по словам Капура, сбитый F-16 был замечен радиолокаторами.

Противостояние истребителей над Кашмиром попало в Сеть. На видеозаписи запечатлен катапультировавшийся пилот сбитого самолета.

"Пилот F-16, который был сбит в секторе Новшира", - говорится в подписи к видео.

#Exclusive

Now its time when pakistan should admit and share details of its Wing Commander Shahzad-Ud-Din of No 19 Squadron (Sherdils), pilot of the F-16 who was killed in @IAF_MCC action in Nowshera sector LoC#Surgical_Strike_2 pic.twitter.com/FXMGyuBk5m