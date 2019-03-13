Чехи устроили немцам свою "Брестскую крепость"

В Вермахте восхитились доблестью ротного командира

Когда немцы шли победным маршем по Европе, мало кто осмелился сопротивляться совершенной военной машине Вермахта. Истерзанные Первой мировой войной французы, потерявшие лучших сынов в окопах, окутанных парами иприта, добровольно отдали ключи от Парижа. Пытались оказать сопротивление поляки в 1939-м, но из этого ничего не вышло. Интересно, что, когда за год до этого началась оккупация Чехословакии, Варшава сразу же потребовала у Праги Тешинскую область, где проживали 80 тысяч поляков и 120 тысяч чехов.

Польша направила Праге ультиматум и одновременно с немецкими войсками ввела свою армию в спорный регион. Поляки еще не знали, какую судьбу им уготовили СССР и Германия, поэтому тут же решили "оттяпать" кусок и уязвимого соседа.

Территория Чехословакии тогда сократилась на 38%, а окончилось все тем, что в марте 1939-го Гитлер просто вызвал президента Эмиля Гаху в Берлин и предложил ему принять германский протекторат. Тот согласился.

Со Словакией еще проще. Ее возглавлял про-германский Йозеф Тисо, который также в марте провозгласил ее независимость. Разумеется, хозяйничали в Словакии немцы. Чехословакии не стало, однако не все знают, что была у чехов своя "Брестская крепость".

Единственный бой немецким войскам дала рота капитана Карела Павлика в городе Мистек. В истории этот эпизод известен как бой за Чаянковы казармы. Тогда в них находилось примерно 300 человек, в основном – чехи. Словаки уехали праздновать свою независимость, а венгры и этнические немцы дезертировали еще раньше. На вооружении чехов были пулеметы и достаточно ограниченное количество патронов. Тем не менее они дали достойный бой 2-му батальону 84-го пехотного полка 8-й пехотной дивизии Вермахта.



Вечером 14 марта 1939 г. колонна немцев остановилась у Чаянковых казарм. Немецкий офицер с пистолетом в руке предложил часовым сдать оружие и вызвать дежурного. В ответ прозвучали выстрелы.

Капитан Павлик в это время проводил занятия по языку вероятного противника – польскому. Услышав стрельбу, он объявил боевую тревогу и немедленно организовал оборону казарм. Часть офицеров отказались дать бой немцам, сославшись на отсутствие приказа вышестоящего начальства. Не вступила в бой и бронетехника подпоручика Хейниша, который командовал броневой полуротой.

Тем временем первая атака немцев была отбита. Тогда к казармам подвезли минометы и противотанковые пушки, но и это не помогло: стены выдержали.

Тогда немцы под прикрытием бронеавтомобиля снова пошли в атаку. Чехи ответили гранатами и подбили машину, убив водителя.

Сверху последовал приказ немедленно прекратить огонь под угрозой военного суда, однако Павлик его проигнорировал. Только, когда стали кончаться патроны, в 07:00 уже 15 марта, чехи сдались.

Интересно, что немцы не расправились с чехами, посадив офицеров под домашний арест и лишь разоружив солдат. Более того, у Павлика немцы даже не отобрали личное оружие в знак уважения к его мужеству. И это при том, что в бою, по разным данным, погибли почти 20 немцев и всего лишь несколько чехов.



С Павликом, в конце концов, немцы все-таки расправились. Во время войны тот активно работал в чешских подпольных антинацистских организациях, пока не бел схвачен гестапо. В 1943 г. он погиб в концлагере Маутхаузен, где также был убит генерал Красной армии Дмитрий Карбышев.