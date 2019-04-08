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Калининград сровняли с землей 280-миллиметровыми орудиями

Фото ИТАР-ТАСС
В СССР долго не раскрывали правду о взятии города

С ухудшением отношений между Москвой и Западом российский Калининград, а когда-то немецкий Кенингберг все чаще и чаще стал мелькать в сводках новостей. После прекращения существования Советского Союза и последующего вхождения стран Прибалтики в НАТО, этот островок земли стал настоящим бельмом в глазу для Пентагона, так как Россия превратила Калининград в мощную военную базу с боевыми кораблями, "Искандерами" и С-400. Кроме того, до сих пор в Калининградской области находится ядерное оружие еще советского производства, и недавно Россия провела модернизацию этих хранилищ.

Калининград достался СССР в ходе тяжелых боев. Комендант города генерал Отто Ляш, видя бессмысленность дальнейшего сопротивления, 9 апреля подписал акт о капитуляции города, чем вызвал страшный гнев Гитлера. Фюрер заочно подписал генералу смертный приговор, посадил его дочь в тюрьму, а зятя Ляша бросил в подвалы Гестапо. Но было уже поздно: война была проиграна.

Но Красной армии взятие Кенигсберга обошлось нелегко. Это была самая неприступная крепость Третьего рейха, укрепленная фортами, дотами, дзотами и оборонительными укреплениями. Позже некоторые ветераны даже говорили, что необязательно было брать город, а достаточно было взять Берлин, и немцы бы "все вылезли" из крепости. Но в истории нет сослагательных наклонений.

Фото ИТАР-ТАСС

Сталин "застолбил" за собой Кенигсберг на Ялтинской конференции, поэтому торопился занять город. За несколько месяцев до штурма в августе 1944-го британская авиация нанесла два мощных удара по Кенигсбергу. Уже тогда исторический центр сильно пострадал, но форты никуда не делись. Они и стали главной проблемой для Красной армии.

Город защищали 15 фортов и единый оборонительный рубеж. Каждый форт представлял из себя крепость с гарнизоном 250 – 300 человек. Между ними были "понатыканы" десятки дзотов и дотов. По окраинам города проходила вторая позиция с баррикадами, железобетонными огневыми точками.

Немцы были настроены умереть, но отстоять Кенигсберг. В пример немецкие пропагандисты ставили защитников Севастополя, которые удерживали город 250 дней без серьезных сухопутных укреплений.

"Солдаты фюрера обязаны столько же времени продержаться на мощных укреплениях Кенигсберга!" – раздавалось из радиоприемников.

Штурм начался 6 апреля. До этого была проведена мощнейшая артподготовка. Дзоты и укрепления немцы хорошо замаскировали. Приходилось минами и снарядами перепахивать землю до железобетона. Так удавалось обнаруживать цели.

Сверхтяжелая артиллерия 203-миллиметрового калибра била по городу 3 апреля, а через два дня город "отутюжили" советские дальние бомбардировщики.

"Когда Кенигсберг обстреливали, кровь лилась и из ушей и изо рта. А стволы пушечные докрасна раскалялись, но и они выдержали, и мы выдержали",

– рассказывал телеканалу "Звезда" участник операции Вадим Бритвин.

В ночь на 7 апреля начался штурм фортов "Шарлоттенбург" и "Линдорф". Стены первого были настолько толстыми, что их не пробивала даже 280-миллиметровая мортира, бившая по форту в упор прямой наводкой. В конце концов саперы заложили взрывчатку под стены и взорвали укрепления.

Следующий дань стал переломным – немцев отбросили к центру города. А в ночь на 9 апреля попытка гитлеровцев прорваться из города под прикрытием местного населения провалилась.

Фото ИТАР-ТАСС

Вечером 9 апреля Отто Ляшу был вручен ультиматум, который он и принял. Так Кенигсберг стал Калининградом. А немецкий генерал отбыл десять лет в воркутинском лагере, в 1955 г. вернулся в Германию и написал две исторические книги о своих "российских приключениях".

Александр ИЛЬИН
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