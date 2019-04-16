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В США придумали способ победить Россию в Европе

Фото: flickr.com
Пенатагон должен построить "форт Трамп"

В последнее время США серьезно увеличили свой военный контингент в Польше. Вашингтон не только поставляет Варшаве оружие, стороны ведут переговоры о строительстве военной базы, так называемого "форта Трампа", который президент Польши Анджей Дуда сам предложил возвести. Более того, Польша готова потратить $1,5-2 млрд на создание соответствующей инфраструктуры. В США пока думают, так как прекрасно понимают, что самим придется потратить намного больше.

Однако, по мнению The National Interest, "форт Трампа" – это единственный способ не дать России завоевать Польшу и Прибалтику. По мнению издания, США должны разместить войска в Восточной Европе на постоянной основе, как это было во время "холодной войны". Батальонов, которые находятся там на ротационной основе недостаточно. Только бронетанковая дивизия сможет оперативно отреагировать с самого начала боевых действий. Мобильные соединения вооруженных сил США будут использовать артиллерию, самые современные самолеты, включая F-35, а также новейшие средства ПВО. Только так, НАТО сможет противостоять хорошо подготовленной сухопутной армии России, которая "спит и видит", как ей вернуться на позиции стран Варшавского договора.

Фото: flickr.comАмериканцам будут доступны все аэродромы Восточной Европы, и быстрого марш-броска у Москвы точно не получится, – считают авторы NI.

Что касается подоплеки, то русские, как обычно, могут разыграть карту "притеснения русскоязычного населения" и совершить в странах Прибалтики государственные перевороты. Но если в Польше будет стоят американская бронетанковая дивизия, в Кремле десять раз подумают, прежде чем решиться на подобную авантюру.

Стоит отметить, что в Москве неоднократно заявляли, что не строят никаких планов наступления на Прибалтику и Польшу. Этой же точки зрения придерживается большинство западных экспертов, уверяя, что Россия ограничится влиянием на страны бывшего Союза, исключая Прибалтику, которая окончательно отошла Западному миру. Представить, что сейчас в Латвии, Литве или Эстонии можно совершить государственный переворот и поставить у власти про-российского политика, очень трудно. Пожалуй, все было ясно уже в конце 80-х годов прошлого века.

Фото: flickr.comСложно также представить, что Россия вообще нападет на страну НАТО. Несмотря на неплохое состояние российских вооруженных сил, они значительно уступают войскам альянса, прежде всего в количественном плане.

Тем не менее, особенно воинственные американские издания, аналитики и военные уверяют, что Россия обязательно ударит из Калининграда. Поэтому в Польше и нужен "форт Трампа". По мнению NI, только находясь в непосредственной близости от русских, получая разведданные, американские военные смогут предотвратить нападение или нанести превентивный удар. Опасная стратегия, да и только.

Александр ИЛЬИН
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