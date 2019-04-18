Крым стал российским в результате хитрой политической игры

Полуостров вырвали из цепких рук Турции

Тема Крыма в последнее время стала одной из самых актуальных в связи с последними событиями. Между тем 19 апреля 236 лет назад Крым, собственно, и "стал нашим". Если быть точнее, Григорий Потемкин вынудил отречься последнего крымского хана Шахина Гирея от престола. Если бы этого не произошло, сейчас Крым, скорее всего, был бы турецким.

Анализируя события, которые происходили в Крыму больше 200 лет назад, становится понятно, что события 2014 г. не такие уж непредсказуемые. Подобно тому, как Российская империя не допустила прихода в Крым османов, современная Россия оградила полуостров от НАТО.

Задача овладеть выходом к Черному морю стала одной из главных во внешней политике России в XVIII веке. В ходе русско-турецких войн Крым неоднократно становился российским, однако закрепиться на полуострове долго не удавалось.

Пока в 1772 г. сторонник крымско-российского сближения хан Сахиб II Гирей не подписал с князем Долгоруковым Карасубазарский договор. По нему Крым объявлялся независимым ханством под покровительством России. Санкт-Петербург получал Керчь, крепости Кинбурн и Еникале.

А через два года, 10 июля 1774 г., был подписан Кючук-Кайнарджийский мирный договор, который положил конец кровопролитной русско-турецкой войне. Керченский пролив стал российским. В этом же месяце турецкий десант под командованием Девлет-Гирея высадился в Алуште и попытался занять полуостров. Однако российские войска этого сделать не позволили. В битве под Алуштой получил ранение глаза командир гренадерского батальона подполковник Михаил Кутузов.

Сахиб II Гирей бежал из Крыма, однако крымские народы отказывались и тогда уступать русским города.



Присоединить Крым к России очень хотела Екатерина II, она прекрасно понимала, какое стратегическое значение для империи имеет полуостров. Тем временем турки старались вернуть контроль над Крымом.

В ноябре 1776 г., воспользовавшись тем, что турецкие войска не покинули полуостров, как того требовал Кючук-Кайнарджийский договор, в Крым вошел русский корпус генерал-поручика Александра Прозоровского, укрепившийся в Перекопе. В это же время пророссийский ставленник Шахин Гирей утвердился на Таманском полуострове.

Мурзы и крымцы симпатизировали Османской империи. Этим воспользовался Девлет-Гирей, который даже потребовал от османского султана, чтобы тот расторг заключенный с Россией договор о независимости Крыма и вернул полуостров.

Вот тогда в дело вступил Александр Суворов. В декабре 1776 г. он прибыл с полками Московской дивизии под начало Прозоровского. В начале марта суворовцы пошли к Карасубазару и Индолу. Зная, кто такой Суворов, татарские войска рассеялись, Девлет-Гирей отошел к Бахчисарайю и начал собирать войско.

В это время Шахин Гирей перетянул на свою сторону часть татарской знати, а 20 марта Ряжский пехотный полк занял Каффу. В итоге Шахин Гирей стал последним крымским ханом. Он попытался европеизировать Крым, совершив множество ошибок, одной из которых стала попытка создать армию по европейскому образцу.

В ноябре 1777 г. на полуострове начался бунт, чем тут же воспользовались османы. Тогда восстание подавили русские войска, а в марте 1778 г. Прозоровского на посту главнокомандующего войсками Крыма и Кубани сменил Суворов, которую начал "русификацию" полуострова. Но Крым по-прежнему был формально независимым.



Осенью 1781 г. произошло очередное восстание. Тогда в мае 1782-го Екатерина II отправила в Крым Потемкина, которые быстро усмирил бунт войсками. Тогда же появилась идея убедить непопулярного Шахин Гирея отречься от престола, а Крым взять под протекторат.

Весной 1783 г. императрица подписала манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу", и дальше уже было "дело техники". Шахин Гирей отрекся, а российские войска окончательно укрепились в Крыму. Дальше действовал, в основном, Суворов.