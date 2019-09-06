Россия заняла второе место в мире по мощности ВВС

США до сих пор в разы превосходят конкурентов по количеству самолетов

Российскую боевую авиацию справедливо считают одной из сильнейших в мире. Это мощные и надежные истребители четвертого поколения и Су-57 на подходе. Плюс постоянная модернизация машин с учетом современных реалий.

Однако если сравнивать с США, то по количеству самолетов Россия серьезно уступает. И количество часов налета в год у американских летчиков-истребителей в разы больше. Конечно, асов из пилотажных групп это не касается.

Журнал The National Interest составил четверку самых мощных ВВС в мире. Самое интересное, что в нее не попал Израиль с его опытными пилотами. Видимо, отбирали по количеству.

Первое место – ожидаемо США с 5600 самолетами, включая F-22, F-35, F-15, F-16, бомбардировщики B-2, B-21, самолеты ДРЛО и многие другие.

312 тыс. человек служит в ВВС США, причем в Пентагоне еще жалуются на нехватку кадров. Планируется что Минобороны США закупит 1763 F-35. Можно сравнить с количеством заказанных Су-57. Также готовится к выпуску новый стелс-бомбардировщик В-21, который первое время будет летать вместе с В-2, а затем заменит его.



У США есть морская авиация – "Супер Хорнеты", F-35B и F-35C на огромных авианосцах. В этом плане России еще тяжелее конкурировать с США единственным "Кузнецовым", который находится в ремонте. С другой стороны, оборонительная доктрина России не предполагает большого количества такого рода техники. Москва больше делает ставку на подлодки и ракетные корабли, вооруженные "Калибрами" и "Москитами".

У России NI насчитал более 1500 самолетов и 400 вертолетов. По данным издания только часть самолетов модернизировано, а большую часть истребительной авиации составляют устаревшие МиГ-29 и Су-27. Отчасти это правда, отчасти нет. Строевые части достаточно быстро пополняются Су-30СМ, Су-35С и Су-34. МиГ-35, к сожалению, буксует.

Продвигается модернизация Ту-22М и Ту-160М, военно-транспортный Ил-114 пока на испытаниях. Также Россия работает надо стелсом ПАК ДА, хотя пока неясно даже приблизительно, когда он совершит первый полет. В целом, положительные сдвиги есть. Наконец, полетел БПЛА "Охотник".

У Китая 1321 истребитель, 134 тяжелых бомбардировщика, 700 боевых вертолета. Только 502 истребителя – это более-менее современные самолеты 80-х, вроде копий советских Су-27. Остальные – устаревшие машины, с точки зрения NI, не представляющие серьезной опасности в небе. Конечно, у Китая есть J-20, но это штучный товар. Пекин активно разрабатывает стелс-бомбардировщики.



Наконец, четвертое место у Японии, некогда великой авиационной державы, которая могла практически на равных соперничать с США.

Сейчас у Токио более 300 истребителей, в том числе самые современные F-35. Пилоты хорошо обучены, регулярно летают вместе с американскими коллегами и принимают участие в учебных боях. Тактика – защита островного государства и точные удары по кораблям противника и уничтожение самолетов.

Интересно, что японцы хотели закупить F-22 и были сильно разочарованы, когда Конгресс запретил продавать "Рэптора" за рубеж.