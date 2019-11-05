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США прикарманят двигатели российских вертолетов

США прикарманят двигатели российских вертолетов
Фото:mil.ru
За "Мотор-Сич" развернулась настоящая битва

Украинская компания "Мотор Сич", после 2014 г. официально переставшая продавать двигатели в Россию, может стать настоящим предметов раздора между китайской и американской компанией. Как написал накануне журнал The Wall Street Journal, украинским заводом заинтересовался основатель скандально известной ЧВК Blackwater Эрик Принс. По данным СМИ в данный момент он является неофициальным советником Трампа.

Таким образом, Вашингтон якобы хочет увести завод из-под носа у Пекина. Ранее сообщалось, что две китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций производителя авиационных двигателей "Мотор Сич". Но до сих пор ожидается согласование сделки Антимонопольным комитетом Украины. В Киеве некоторые СМИ даже написали, что таким образом Россия через Китай пытается получить запрещенные к поставе в РФ двигатели для вертолетов и самолетов. В то же самое время, если верить журналистским расследованиям, "Мотор Сич" и так поставляет запчасти для двигателей в Россию. Но теперь в дело могут вмешаться еще и Штаты.

Фото ИТАР-ТАСС/ Марина ЛысцеваПо данным источника WSJ, Принс уже посещал Украину и общался с местными чиновниками, однако никаких официальных заявлений пока сделано не было.

"Мотор Сич" производит двигатель ТВ3-117, который становится на большинство российских вертолетов. Так, ВК-2500, которым оборудован Ка-52, является последней модификацией ТВ3-117ВМА. Во времена СССР никто и не предполагал, что Россия и Украина окажутся по разные стороны, поэтому производства были "разбросаны" по обеим республикам.

Александр ИЛЬИН

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