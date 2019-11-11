США потопили собственный авианосец

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Российские и китайские СМИ неоднократно заявляли, что армии их стран способны легко потопить авианосцы США ракетами.
Так, китайский контр-адмирал Лу Юань в декабре прошлого года заявил, что может решить любой территориальный спор, потопив два авианосца вместе с тысячами моряков. Один корабль – минус 5 тыс., два – минус 10 тысяч. По мнению контр-адмирала, это сильно напугает Вашингтон, и он станет более сговорчивым.
В ответ американцы лишь спокойно продолжают строить громадные корабли, а западные эксперты уверяют, что потопить "Нимиц" или "Джеральд Р. Форд" можно только ядерной ракетой или бомбой, что неминуемо приведет к ядерной войне.
Последний раз США теряли авианосец во время Второй мировой войны. В 1964 г. вьетнамские диверсанты смогли подорвать в порту Сайгона "Кард", после чего тот сел на грунт. Больше история не знает случая, когда кто-то смог причинить ущерб авианосцу, кроме самих американцев.
По мнению The National Interest, очень трудно затопить корабль длиной более 300 м, сделанный из стали. В 2005-м ВМС США решили выяснить, сколько протянет авианосец, если его обстрелять из всех противокорабельных вооружений. В качестве "жертвы" была выбрана списанная "Америка". Корабль уничтожали четыре недели. Корпус неоднократно был взорван как над ватерлинией, так и ниже нее.
Взрывать бедную "Америку" никто не мешал. Но как обстояли бы дела, если бы возник реальный конфликт? Чтобы обстрелять авианосец, противнику придется иметь дело с 50 истребителями, а также группой прикрытия, состоящей их эсминцев, крейсеров и подводных лодок. Авианосец защищен в море в радиусе сотен километров.
По убеждению западных экспертов, стрельба по авианосцу – это самоубийство, поскольку возмездие неминуемо. США могут нанести удар по обидчику баллистическими ракетами, или отправить бомбить пусковые установки стелсы В-2. Если будет возможность, США ударят "Томагавками". Таким образом, атака авианосца возможна, но она будет похожа на атаку шахида или камикадзе.
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