Коронавирус

В СССР была эпидемия страшнее коронавирусной
Биологическое оружие после окончания холодной войны, как и ядерная угроза, постепенно начало забываться, а о войсках РХБЗ и "слониках" в противогазах не забыли лишь те, кто служил, и выпускники военных кафедр.
Однако ситуация с пандемией коронавируса буквально возродила войска РХБЗ, которые начали готовить к эпидемии COVID-19. И, если десантники, спецназовцы, танкисты и летчики вспоминают Афганистан и Чечню, военные вирусологи никогда не забудут Свердловск, когда в этом городе в 1979 г. вспыхнула эпидемия сибирской язвы.
До сих пор не ясно, что стало источником страшной болезни. По официальной версии, это зараженное мясо, которое попало в пункты общепита. Но распространено и другое мнение: якобы споры сибирской язвы случайно выбросили в атмосферу из военно-биологической лаборатории военного городка №19.
Свердловск-19 входил в засекреченную систему "Биопрепарат", которая занималась разработкой и производством биологического оружия, запрещенного международной конвенцией.
Сотрудник уральского отделения РАН Сергей Парфенов в своей книге приводит воспоминания бывшего начальника Особого отдела Уральского военного округа Андрея Миронюка. По его словам, тогда произошел инцидент с утечкой боевого аэрозоля.
Работник не включил защитные механизмы, давление на них резко возросло – и фильтр лопнул, в результате чего смертоносные споры полетели на жилой район. Впрочем, официально эта информация не подтверждена.
"Уральская" сибирская язва, поражала, в основном, мужчин. Среди более чем 60 погибших были только 9 женщин. Смерть наступала в результате кровоизлияния в мозг, которому предшествовала острая пневмония.
21 апреля жителям стали прививать вакцину, а войска РХБЗ начали обеззараживание территории Чкаловского района Свердловска. Только после этого вспышку антракса удалось погасить.
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