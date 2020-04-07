Истребитель нового поколения блокирует работу радара противника

Израиль, который, по мнению военных экспертов, обладает самой боеспособной версией истребителей F-35I, считает этот самолет выше на голову любого самолета четвертого поколения. В ВВС страны эксплуатируется достаточное количество F-15 и F-16, а летчики обладают богатым боевым опытом, но F-35I должен совершить настоящую "революцию" на Ближнем Востоке.

Как пишет журнал The National Interest, главная проблема у основных пользователей F-35 – это техническое обслуживание. Страны, будь то Япония или Великобритания, вынуждены обращаться к Lockheed Martin за деталями или оборудованием. Израиль же выторговал такие условия, что все техобслуживание самолеты проходят на базе Неватим.

Кроме того, израильские F-35I оборудованы системой управления С4, которая, являясь, по сути, приложением, позволяет в режиме реального времени обновлять данные о боевой обстановке. Благодаря этому летчики могут тесно взаимодействовать как с эскадрильями F-16, так и с сухопутными войсками.

F-35 уступает в скорости многим истребителям четвертого поколения. Но до погони дело не дойдет. Истребитель оснащен системой защиты AN/ASQ-239 EW, которая предупредит пилота об угрозе задолго до того, как летчик Су-27 или J-16 узнает о его существовании. По сути, эта система блокирует работу радара противника. Израильская версия системы отличается от американской, с учетом угроз, характерных для Ближнего Востока.