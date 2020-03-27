Названа неожиданная причина новой вспышки COVID-19
Опасность нашли в медицинских масках, которые сейчас стали настоящим дефицитом. Покупатели давно смели их из аптек наравне с антисептиками.
Причиной второй волны пандемии коронавируса может стать неправильная утилизация использованных медицинских масок. По мнению исполнительного директора общественной организации "Зеленый патруль" Андрея Нагибина, такие отходы нельзя захоранивать, ибо на них могут оставаться бактерии. Наряду с одноразовыми перчатками их необходимо сжигать.
Если выкидывать эти отходы на свалки, инфекцию могут снова распространить животные и птицы, обитающие на мусорных полигонах.
"У нас "оседлали" все полигоны чайки. Поэтому эти птицы могут стать разносчиками того же самого вируса. Или грызуны, или кто-то еще", – заявил он в беседе с NEWS.ru.
В качестве выхода Нагибин предложил выкидывать маски в спецурны, а затем вывозить их из городов и уничтожать.
Ранее медик раскрыл сроки пика заболеваемости коронавирусом в Москве.
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