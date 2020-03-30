Коронавирус

Медики за день нашли COVID-19 почти у двух тысяч итальянцев

Из Италии продолжают приходить новости о страшной статистике по коронавирусу. Так, по сообщению Департамента гражданской защиты, за сутки COVID-19 подхватили 1 648 человек.

Однако в этих данных есть и хорошее: ранее за день коронавирусом заражались куда больше человек – около трех тысяч. Сейчас зараженных 75 528 итальянцев, но с учетом погибших и выздоровевших, их оказалось 101 739 человек, передает ТАСС.

Впрочем, за сутки от китайского вируса погибло 812 итальянцев.

Таким образом, количество жертв эпидемии в этой стране превысило 11 тысяч. При этом выздоровели от коронавируса за сутки 1 590, а за все время – 14 620 человек.