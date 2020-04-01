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Обладатель премии "Грэмми" умер от коронавируса

продолжениеПереболевшие коронавирусом заразны: неизвестные факты о COVID-19
Музыкант скончался на 60-м году жизни

Коронавирус не щадит никого. Так, от осложнений, которые вызвал COVID-19, умер джазовый исполнитель Уоллес Рони. Об этом сообщили американские журналисты CNN.

Музыкант ушел из жизни в штате Нью-Джерси, в медицинском центре Университета Святого Иосифа в Патерсоне. Смерть обладателя "Грэмми" подтвердила его публицистка Лидия Либман. 

Заветную для всех музыкантов статуэтку Рони получил за альбом Tribute To Miles в 1994 году. 

Полина ИВАНОВА

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