На фоне распространения COVID-19 журналисты вспомнили доклад, сделанный специалистами Университета Джона Хопкинса

Научный труд был опубликован еще в 2018 г., а значит, возможность появления коронавируса предсказали несколько лет назад. Тогда же был сделан устрашающий прогноз: умрут от вируса около 65 миллионов человек.

Такое предположение было сделано специалистами, которые изучали разные сценарии апокалипсиса. По одному из них, человечество убьет именно пандемия.

Ученые описывали, что неведомая болезнь быстро захватит страны, а урбанизация и устойчивость к лекарствам будет только способствовать этому, дополняет Live science.

Как добавляет "ФедералПресс", экспертам даже удалось установить путь передачи. Они смогли не только предсказать инкубационный период, но и предположили, что у большинства людей не будет иммунитета, а медики столкнутся с проблемами.

Избавить мир от болезни, по версии исследователей, должна вакцина, пишет URA.RU.

Страшные прогнозы ученых уже начали воплощаться в реальность, однако число жертв COVID-19, к счастью, намного меньше заявленных 65 миллионов. К 9 апреля от коронавируса скончались 88 тысяч человек.