Россияне гуляют далеко от домов и ездят в гости

Режим домашней самоизоляции выдерживают не все россияне. Некоторые нарушают предписанные властями правила и получают за это наказание. Так, по сообщению пресс-службы столичного главка МВД, только в Москве правоохранители выписали более 400 административных протоколов.

В городе увеличили число патрульных нарядов, которые следят за ситуацией. Также мэр столицы Сергей Собянин предупредил, что с 10 апреля начнут жестко штрафовать тех нарушителей, которые ездят на машинах. Он уточнил в разговоре с РИА "Новостями", что речь идет о зараженных коронавирусом, их родственниках, людях, контактировавших с ними, а также вернувшихся из-за рубежа россиян.

А Мосгорсуд уже предписал 9 горожанам заплатить 15 тысяч рублей за несоблюдение самоизоляции. Все они отходили от своих домов дальше, чем на 100 метров, напоминает "Царьград".

Как пишет "Лента.ру", штрафуют и в Краснодарском крае. Там нашли 831 нарушителя, а 59 предприятий временно перестали работать.

Мировые судьи контролируют ситуацию и в Санкт-Петербурге – 14 человек заплатят по 500 рублей, еще 11 жителей получили предупреждение. Как передает "Мойка 78", люди ездили в гости и к родителям, гуляли с детьми, один влюбленный петербуржец не вынес разлуки с девушкой. Так за прогулку в ребенком во дворе жителю Северной столицы придется выложить из кармана 15 тысяч рублей.

По последним данным, коронавирусом заразились в России 10 131 человек, 76 пациентов скончались, 698 выздоровели.