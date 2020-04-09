При некоторых болезнях популярное жаропонижающее может вызвать кровотечение

Самолечение опасно при любых инфекциях, особенно это касается вирусов. Так, аспирин категорически запрещается пить во время некоторых заболеваний. Об этом рассказала главный внештатный инфекционист Минздрава Подмосковья Ирина Шилкина.



Ацетилсалициловая кислота, которая содержится в препарате, разжижает кровь, приводя к кровотечениям и другим серьезным осложнениям при вирусных инфекциях, в том числе и COVID-19, рассказала врач телеканалу "360".

Тем не менее, отмечает она, самолечением заниматься нельзя, так как каждый случай требует особого подхода. Шилкина добавила, что особенно опасны противовирусные препараты, многие из которых сейчас продаются нелегально.

С осторожностью нужно отнестись и к иммуномодуляторам, предупредила инфекционист. Такие лекарства нельзя принимать постоянно, иначе организм перестанет на них реагировать. Гарантии, что они защитят от коронавируса, также нет, заключила врач.

Ранее специалисты рассказали, помогут ли на самом деле народные средства предотвратить заражение коронавирусом.