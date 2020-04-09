Инфекционист предупредил об опасности аспирина
Самолечение опасно при любых инфекциях, особенно это касается
вирусов. Так, аспирин категорически запрещается пить во время некоторых
заболеваний. Об этом рассказала главный внештатный инфекционист
Минздрава Подмосковья Ирина Шилкина.
Ацетилсалициловая кислота, которая содержится в препарате, разжижает кровь, приводя к кровотечениям и другим серьезным осложнениям при вирусных инфекциях, в том числе и COVID-19, рассказала врач телеканалу "360".
Тем не менее, отмечает она, самолечением заниматься нельзя, так как каждый случай требует особого подхода. Шилкина добавила, что особенно опасны противовирусные препараты, многие из которых сейчас продаются нелегально.
С осторожностью нужно отнестись и к иммуномодуляторам, предупредила инфекционист. Такие лекарства нельзя принимать постоянно, иначе организм перестанет на них реагировать. Гарантии, что они защитят от коронавируса, также нет, заключила врач.
Ранее специалисты рассказали, помогут ли на самом деле народные средства предотвратить заражение коронавирусом.
Цена на нефть взлетела на фоне слухов о договоренностях Москвы и Эр-Рияда
СМИ сообщают о соглашении между крыпными сырьевыми игроками
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Евросоюз даст Украине денег на борьбу с коронавирусом
- В Италии прогнозируют распад Евросоюза из-за пандемии коронавируса
- В США предсказали пандемию несколько лет назад
- Шенгенские визы начнут выдавать не раньше середины мая
Здоровье
- Инфекционист предупредил об опасности аспирина
- Лучшие упражнения для потенции после 50 лет: секреты домашней гимнастики
- "Дыхание победителя": гимнастика тибетских монахов для укрепления иммунитета
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик