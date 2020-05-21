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Число зараженных COVID-19 в мире достигло пяти миллионов

Инфекция распространилась в 188 странах

Институт Джона Хопкинса обновил данные по заболеваемости коронавирусом в мире. Оказалось, что к 21 мая инфекцию из Китая нашли у 5 миллионов 38 человек. 

Первое место печального рейтинга по-прежнему занимает США. В этой стране диагноз подтвердился у 1,5 миллионов жителей. От коронавируса умерли 93 тысяч человек. Следом идет Россия. В нашей стране заразились 308 тысяч человек, умерли 2972 пациента. 

Тяжелая ситуация сохраняется в Бразилии, где 291 тысяча зараженных. В Великобритании заболели 249 тысяч. Печальная статистика в Испании, Италии, Франции, Германии и Турции. 

При этом, как отмечает "Пятый канал", в рейтинге смертности на душу населения занимает первую строчку Швеция. Как напоминает "Вечерняя Москва", в ВОЗ предупредили о возможности второй волны эпидемии в мире. 

Полина ИВАНОВА

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