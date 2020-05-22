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Столичные власти обозначили время открытия сферы услуг

Все будет зависеть от статистики после открытия МФЦ

Заместитель мэра Москвы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова объяснила, как скоро смогут открыться предприятия сферы услуг. 

В эфире телеканала "Россия 24" чиновник сказала, что все будет зависеть от статистики по количеству зараженных после начала работы Многофункциональных центров в столице. Решение об открытии предприятий сферы услуг будет приниматься после анализа данных по заболевшим. 

Ракова уточнила, что массовые мероприятия, по всей видимости, разрешат проводить в последнюю очередь. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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