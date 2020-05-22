Все будет зависеть от статистики после открытия МФЦ

Заместитель мэра Москвы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова объяснила, как скоро смогут открыться предприятия сферы услуг.

В эфире телеканала "Россия 24" чиновник сказала, что все будет зависеть от статистики по количеству зараженных после начала работы Многофункциональных центров в столице. Решение об открытии предприятий сферы услуг будет приниматься после анализа данных по заболевшим.

Ракова уточнила, что массовые мероприятия, по всей видимости, разрешат проводить в последнюю очередь.