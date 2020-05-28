Наибольшее число человек заразились коронавирусом в Подольске

В Московской области COVID-19 подхватили 36740 россиян. В регионе выявили 11 наиболее крупных очагов инфекции. Данные по коронавирусу приводит оперштаб.

Самая тяжелая ситуация в Подольске – в городе 2080 тысяч зараженных. На втором месте Красногорск с 1890 пациентами. В Королеве коронавирус диагностировали 1791 жителю.

В число округов с большим количеством инфицированных также вошли Одинцово, Люберцы, Мытищи, Балашиха, Коломна, Сергиев Посад, Химки и Пушкино, передает "Подмосковье сегодня".

За последние сутки коронавирусом в нашей стране заразились еще 8371 человек. Подмосковье занимает второе место по числу пациентов с COVID-19 в России.