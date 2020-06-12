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Обнародована свежая статистика по коронавирусу на 12 июня

Обнародована свежая статистика по коронавирусу на 12 июня
Фото: pixabay.com
продолжениеКоронавирус в России: главное
От COVID-19 вылечилось за сутки 8220 человек

Оперативный штаб опубликовал свежую статистику по коронавирусу на 12 июня. От китайской инфекции за прошедшие сутки вылечилось 8220 человек. Еще 183 умерло, а 8987 граждан заразилось. 

Больше всего заболевших, по традиции, в Москве. За последние 24 часа инфекцию подхватило 1714 горожан. Еще 730 жителей Подмосковья заразилось COVID-19. В Санкт-Петербурге коронавирусом заболело 320 человек. 

Ранее Минздрав предупредил россиян о том, что возможно введение чередующихся форм карантина в связи с эпидемией. Есть шанс, что для улучшения обстановки будут вводить ограничительные меры, например, только на выходные. С таким заявлением вступил руководитель ведомства Михаил Мурашко. 

Аналитики выяснили, что эпидемия коронавируса ударила по экономике нашей страны сильнее ожидаемого. Ретейлеры в данный момент ищут новые способы продажи товаров для того, чтобы "поднять с колен" розничную торговлю. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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