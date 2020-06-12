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Оперативный штаб опубликовал свежую статистику по коронавирусу на 12 июня. От китайской инфекции за прошедшие сутки вылечилось 8220 человек. Еще 183 умерло, а 8987 граждан заразилось.
Больше всего заболевших, по традиции, в Москве. За последние 24 часа инфекцию подхватило 1714 горожан. Еще 730 жителей Подмосковья заразилось COVID-19. В Санкт-Петербурге коронавирусом заболело 320 человек.
Ранее Минздрав предупредил россиян о том, что возможно введение чередующихся форм карантина в связи с эпидемией. Есть шанс, что для улучшения обстановки будут вводить ограничительные меры, например, только на выходные. С таким заявлением вступил руководитель ведомства Михаил Мурашко.
Аналитики выяснили, что эпидемия коронавируса ударила по экономике нашей страны сильнее ожидаемого. Ретейлеры в данный момент ищут новые способы продажи товаров для того, чтобы "поднять с колен" розничную торговлю.
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