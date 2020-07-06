Число зараженных COVID-19 в России превысило 687 тысяч человек

Общее количество заболевших в стране за сутки составляет 6616. Жертвами болезни за день стали 135 человек, вылечить медикам удалось 3579 инфицированных – такие данные предоставил оперативный штаб. Число заражений коронавирусом в РФ продолжает снижаться.

Больше всего положительных тестов на COVID-19 в столице. В Москве болезнь диагностировали у 685 человек. В области зафиксировано 292 случая. Третье место занимает Ханты-Манскийский АО – 289 заражений. В Санкт-Петербурге – 280.

С начала пандемии в РФ заболели 687862 человека в 85 регионах. Скончались из-за вируса 10296 заболевших, полностью выздоровели 454329 инфицированных.

По всему миру число случаев заражения превысило отметку в 11,5 миллионов человек.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что в Европе с 1 июля возобновилось авиасообщение с некоторыми странами. После этого ВОЗ сообщила, что на территории Евросоюза была зафиксирована очередная вспышка коронавируса. Новые очаги появились в Германии и Великобритании.