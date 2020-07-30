COVID-19 унес жизни 129 человек за сутки

Оперативный штаб отчитался о ситуации с коронавирусом на утро четверга. За сутки инфекция обнаружена еще у 5509 россиян. За все время эпидемии опасного заболевания в нашей стране были заражены 834499 человек.

Столица нашей страны все также сохраняет лидерство в печальном рейтинге. В Москве зарегистрировано 678 новых случаев заболевания. На втором месте – Свердловская область. Там вирус подхватили еще 215 человек. Затем идет Ханты-Мансийский АО, где заразились 172 жителя.

За прошедшие сутки с болезнью справились 9322 пациента. А за весь период эпидемии врачи смогли вылечить 629655 человек.

Инфекция унесла жизни еще 129 человек. За все время от коронавируса скончались 13802 россиянина.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что наша страна смогла отразить натиск коронавируса, и ситуация постепенно успокаивается. Однако в любой момент число заболевших может вновь начать расти, поэтому "поводов расслабляться нет".

