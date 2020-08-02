Свежая статистика по коронавирусу в России на 2 августа

Свежая статистика по коронавирусу в России на 2 августа
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеКоронавирус в России: главное
Всего инфекцией в стране заразились более 850 тысяч человек за весь период ее распространения

Оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом в России опубликовал актуальные данные по распространению инфекции в стране. Так на 2 августа количество заболевших увеличилось на 5 427 человек. За минувшие сутки скончались 70 больных, а 3 649 выздоровели. Всего инфекцию нашли в 85 регионах.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Москве, где вирус обнаружили у 664 человек. Следом идет Свердловская область – за минувший день положительный тест на коронавирус оказался у 199 россиян. Далее ХМАО со 168 случаями заражения COVID-19. 

Минимальное количество больных выявлено в ЕАО и НАО – там всего по одному случаю заражения. 

Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией по данным на 2 августа составило 850 870 человек. За все время распространения вируса умерли 14 128 больных. Всего вылечились 650 173 человека. 

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, когда в стране начнется массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Также сделать сезонную прививку от гриппа в этом году будет возможно раньше – это сделано, чтобы растянуть вакцинацию на более долгий срок и сократить нагрузку на медперсонал в период распространения коронавирусной инфекции. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Кто может выйти на пенсию по старым правилам: в ПФР дали ответ

Досрочно отправиться на заслуженный отдых могут россияне с опасной и тяжелой профессией

"Северный поток - 2" начнут достраивать в августе

Российскому проекту уже не помешают нерест трески и апелляции

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей