Всего инфекцией в стране заразились более 850 тысяч человек за весь период ее распространения

Оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом в России опубликовал актуальные данные по распространению инфекции в стране. Так на 2 августа количество заболевших увеличилось на 5 427 человек. За минувшие сутки скончались 70 больных, а 3 649 выздоровели. Всего инфекцию нашли в 85 регионах.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Москве, где вирус обнаружили у 664 человек. Следом идет Свердловская область – за минувший день положительный тест на коронавирус оказался у 199 россиян. Далее ХМАО со 168 случаями заражения COVID-19.

Минимальное количество больных выявлено в ЕАО и НАО – там всего по одному случаю заражения.

Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией по данным на 2 августа составило 850 870 человек. За все время распространения вируса умерли 14 128 больных. Всего вылечились 650 173 человека.

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, когда в стране начнется массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Также сделать сезонную прививку от гриппа в этом году будет возможно раньше – это сделано, чтобы растянуть вакцинацию на более долгий срок и сократить нагрузку на медперсонал в период распространения коронавирусной инфекции.