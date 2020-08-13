Автор рассказа "Смотрите, кто пришел!" скончался на 84-м году жизни

Игорь Ефимов, который также публиковал свои книги под псевдонимом Андрей Московит, умер в США в возрасте 83 лет.

Печальной новостью поделился на своей странице в "Фейсбук" его друг и литературный историк Иван Толстой. Мужчины познакомились много лет назад и, по воспоминаниям Толстого, даже во время их первой встречи писатель был с целым чемоданом произведений.

Издатель Евгений Беркович подчеркнул, что Игорь Маркович продолжал работать до последнего. Недавно автор закончил работу над книгой, которая будет выпущена в скором времени.

В 1978 году Ефимову пришлось эмигрировать из Советского Союза в Соединенные Штаты. Там мужчина продолжил писать и даже основал издательство "Эрмитаж", уточняет телеканал "360".

Наиболее известными его работами стали книги о президенте США Джоне Кеннеди, роман "Новгородский толмач", рассказы "Смотрите, кто пришел!" и "Седьмая жена". Игорь Ефимов также писал для детей и подростков.