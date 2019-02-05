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Найдены вкусные лекарства от депрессии

Фото: pixabay.com
Сбалансированная диета вполне способна заменить медикаменты

Врачи называют депрессию бичом нашего столетия – в развитых странах от нее страдает все большее и большее число людей. Заболевшим этим недугом часто прописывают антидепрессанты, однако микробиологи считают, что на настроение человека влияет и состав кишечной микрофлоры. 

Для того, чтобы настроение было хорошим, иногда нужно всего лишь пересмотреть свою диету. Такие продукты, как говядина, курятина или свинина содержат аминокислоту тирозин, которая поднимает уровень допамина и норэпинефрина в организме. Поднимут настроение и жирные сорта рыбы – форель, сельдь, тунец, сардины, скумбрия и семга. Отлично влияют на самочувствие морская капуста, острый перец, бананы, орехи и яйца.

Самый известный (антидепрессант) – различные сладости и шоколад. Какао-бобы содержат вещество фенилэтиламин, вырабатывающие гормоны счастья – эндорфины и магний, снимающий стресс. Полезнее есть черный, а не молочный шоколад", – рассказал изданию "Вечерняя Москва" врач-гастроэнтеролог, профессор Виталий Румянцев.

А вот британские ученые выяснили, что лучший помощник в борьбе с депрессией – средиземноморская диета, отмечает "МИР 24". Исследования показали, что этот режим питания избавляет от тревожных расстройств треть опрошенных. Правда, положительные изменения были зафиксированы только у женщин. Мужчины, которые вместо мяса начинали есть овощи, пасту и морепродукты, часто жаловались на ухудшение настроения.


Валентина МАЙОРОВА
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