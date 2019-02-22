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Найдены неожиданные симптомы страшной болезни

Фото: www.globallookpress.com
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Австралийские ученые выяснили, что боль в спине может быть признаком сахарного диабета

Люди, страдающие от диабета, чаще мучаются болями в спине и шее. У них на 35% повышен риск появления боли в пояснице и на 24% более высокий риск возникновения боли в шее. К таким результатам пришли ученые из университета Сиднея. Теперь им предстоит выяснить, почему так происходит.

"Сахарный диабет второго типа и боль в пояснице также тесно связаны с ожирением и отсутствием физической активности, поэтому логическое продолжение нового исследования может заключаться в более подробном изучении этих факторов."– считает один из авторов исследования Мануэл Феррейр.

Анализ доказательств показал: физическая активность и контроль за собственным весом играют главную роль в поддержании здоровья. При этом большинство пациентов, а с диабетом второго типа живут 382 млн. человек, испытывают боли в спине в течение всей жизни. В документе также сказано, что лекарства от диабета могут влиять на боль, регулируя уровень глюкозы в крови. Правдивы ли эти предположения, только предстоит выяснить.

Но исследователи уверены, стоит выделить больше ресурсов для изучения взаимосвязи боли и диабета, так как заболевание поражает все больше и больше людей. 

Дарья ПЕТРОВА
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