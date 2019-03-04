Названа лучшая и худшая начинка для блинов

Диетологи советуют выбирать натуральные ингредиенты

Врач Лидия Ионова советует отказаться от покупных блинов с ветчиной и сыром – так как качество начинки достаточное низкое. Лучше готовить блины дома и начинять их натуральными продуктами.



Например, сметану можно заменить натуральным йогуртом – будет не так калорийно и жирно. А если добавить огурцы и зелень, то получится вариант греческой закуски – пишет НСН.

Очень сладкое варенье лучше заменить ягодами, а шоколадную пасту арахисовой. Для любителей сытных блинов подойдет начинка из мяса.

"Его можно отварить, провернуть, добавить пассерованный лук, морковь, зелень, овощи, те же кабачки. И тогда это будет полезно и менее калорийно", – советует специалист.