Не отмахивайтесь: какие симптомы говорят о раке

Изменения в организме не стоит недооценивать

Назван ряд общих признаков рака, при появлении которых нужно обратиться к врачу.

Если у вас часто возникает изжога – мучает больше трех недель, это может говорить о раке желудка или пищевода.

Еще одна "житейская" по мнению многих, неприятность, вздутие живота – также повод для похода к врачу. Насторожиться нужно, если оно держится долгое время. Такой симптом характерен для рака органов ЖКТ и мочеполовой системы.

Не спадает небольшая температура (37 и чуть выше)? Это тревожный звонок. Ее повышение говорит о серьезных нарушениях в организме. В том числе и об онкозаболевании.

Внезапное похудение на пять и более килограммов без видимых на то причин указывает на рак пищевода, легкого, поджелудочной или желудка. Сбросить вес, конечно, можно и из-за стресса и в силу других обстоятельств, но лучше перестраховаться и проконсультироваться с медиками.

Нехороший симптом – изменения, происходящие с кожей. Например, синяки, которые долго не сходят, сыпь и кожный зуд.

Необъяснимые кровотечения тоже сигнал. Кровь в мокроте или моче – повод пройти обследование, пишет МедикФорум.