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Людям среднего возраста грозит опасная болезнь

Фото: www.globallookpress.com
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Тяжелый недуг открыла международная команда ученых

Миоглобинопатия – так назвали болезнь, открытую специалистами из Австралии, Швеции и Дании, впервые описавшими это недомогание. Заболевание чаще всего встречается у людей среднего возраста – от 30 до 50 лет.

Болезнь отягчена такими симптомами, как прогрессирующая слабость мышц туловища, шеи, рук и ног. Если ее не лечить, под ударом оказываются дыхательная мускулатура и сердце.  

По мнению международной команды ученых, заболевание вызывается мутацией гена миоглобина, отвечающего за структуру мышечных белков. В настоящее время исследователи заняты поиском лекарства от своей опасной находки, сообщается в журнале Nature Communications.

Найти новое недомогание удалось с помощью биопсии мышц. Мутация миоглобина – белка, окрашивающего мышцы красный цвет и выполняющего транспортировку и насыщение мышечной ткани кислородом – приводит к образованию в тканях поражений в виде так называемых саркоплазматических тел. Это и вызывает болезнь, считают ученые.

Миоглобин также оберегает клетки от окислительного стресса, и этот процесс нарушается в процессе развития миоглобинопатии, вызывая расстройство здоровья.

Валентина МАЙОРОВА
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