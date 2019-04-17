Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Обнаружен новый метод борьбы с алкоголизмом

Фото: pixabay.com
продолжениеПроверяйте сердце: найден зловещий признак ранней смерти
От опасной зависимости сумели избавиться на химическом уровне

Окситоцин – гормон радости – поможет алкоголикам избавиться от пагубного пристрастия.

К такому выводу пришли американские ученые, результаты работы которых опубликованы на портале PLOS. Эксперимент на мышах показал, что этот гормон можно использовать для борьбы не только с умеренными, но даже и тяжелыми формами алкоголизма. У грызунов окситоцин не только блокировал действие спиртного, но и подавлял желание выпить снова. 

Вначале исследователи эксперты создали группу мышей-"алкоголиков", которые проживали в клетках с неограниченным доступом к этиловому спирту.

Отмечается, что подопытные животные привыкли к алкоголю за несколько недель: они готовы были постоянно "работать", все больше нажимая на рычаг в клетке, чтобы получать новые порции спиртного.

Затем грызунам начали вводить в организм малые и большие дозы окситоцина. Выяснилось, что даже минимальное количество гормона радости помогали мышам-пьяницам прийти в норму: они начинали пить почти в 3 раза меньше.

По мнению специалистов, их эксперимент имеет огромное практическое значение, так как указывает пути, с помощью которых можно преодолеть эту пагубную привычку.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Россия шантажирует Европу газовым кризисом

От "Газпрома" требуют заключить контракт с компанией, которой нет

Страны ЕС перегрызлись между собой из-за санкций против РФ

Между европейцами одно за другим вспыхивают противостояния

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей