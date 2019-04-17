Обнаружен новый метод борьбы с алкоголизмом

От опасной зависимости сумели избавиться на химическом уровне

Окситоцин – гормон радости – поможет алкоголикам избавиться от пагубного пристрастия.

К такому выводу пришли американские ученые, результаты работы которых опубликованы на портале PLOS. Эксперимент на мышах показал, что этот гормон можно использовать для борьбы не только с умеренными, но даже и тяжелыми формами алкоголизма. У грызунов окситоцин не только блокировал действие спиртного, но и подавлял желание выпить снова.

Вначале исследователи эксперты создали группу мышей-"алкоголиков", которые проживали в клетках с неограниченным доступом к этиловому спирту.

Отмечается, что подопытные животные привыкли к алкоголю за несколько недель: они готовы были постоянно "работать", все больше нажимая на рычаг в клетке, чтобы получать новые порции спиртного.

Затем грызунам начали вводить в организм малые и большие дозы окситоцина. Выяснилось, что даже минимальное количество гормона радости помогали мышам-пьяницам прийти в норму: они начинали пить почти в 3 раза меньше.

По мнению специалистов, их эксперимент имеет огромное практическое значение, так как указывает пути, с помощью которых можно преодолеть эту пагубную привычку.