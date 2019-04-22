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Найдет самый полезный фрукт для печени

Фото: pixabay.com
Абрикосы помогут при заболеваниях щитовидной железы, сосудов и сердца

Фрукт содержит большое количество магния. Это нормализует работу сердечной мышцы. Кроме того, абрикосы способствуют снижению в крови уровня холестерина, участвуют в обменных процессах и выводят токсины.

 Учёные советуют есть абрикосы при занятии интеллектуальным трудом. Фрукт улучшает память, а также помогает при похудении, сообщает Versiya.info.

Кандидат медицинских наук, врач Анатолий Печенка рассказал, что абрикосы помогут печени. Пектин, которым богаты плоды, собирает пестициды, ионы тяжелых металлов и прочие опасные для здоровья вещества.

Полезен не только сам фрукт, но и приготовленные из него напитки. Например, абрикосовый смузи содержит суточную дозу витаминов.

Однако необходимо знать меру. Абрикосы содержат клетчатку, а потому могут повлиять на кишечник. При заболеваниях печени следует выбирать кислые сорта. Также фрукт противопоказан при гепатите.


Анна ШУЛЕПОВА
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