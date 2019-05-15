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Дешевое средство спасет от инфаркта

Фото: www.globallookpress.com
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Найдена неожиданная польза знакомых таблеток

Диетическое лекарство с глюкозамином используют для снижения болей при воспаленных суставах и артрите, но последнее исследование показало, что средство может снижать смертность от сердечно-сосудистых болезней на 22%.

В эксперименте принимали участи почти 500 тысяч человек. Авторы считают, что добавка снижает уровень одного из белков, связанного с воспалениями и инфарктами. Однако критики такого лечения считают, что доза потребляемого глюкозамина не была установлена, а на результат могли повлиять и другие добавки, принимаемые подопытными.

Глюкозамин широко применяется миллионами людей во всем мире, страдающими от болей в суставах. Исследования на животных показали, что эта диетическая добавка может восстанавливать поврежденные хрящи, передает "МедикФорум".

Данный компонент производится нашим организмом естественным образом, но иногда вырабатываемого количества оказывается недостаточно – нужно пить добавки. 

Ранее "Утро" рассказывало, как сбросить до 10 кг за месяц. 

Дарья ПЕТРОВА
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