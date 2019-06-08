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В телефонах нашли новую угрозу для кожи

Фото: www.globallookpress.com
Использование смартфонов для фото приводит к раннему старению

Американские специалисты косметических брендов утверждают, что у любителей делать селфи быстрее стареет кожа.

Отмечается, что причина кроется в синем излучении, которое исходит от гаджетов во время того, когда человек делает селфи, передает The Sun.

Эксперты советуют меньше времени уделять телефону, а также больше употреблять продуктов, содержащих витамин С.

Ранее ученые нашли еще один вред от гаджетов. Постоянные уведомления, которые получают пользующиеся социальными сетями владельцы смартфонов, негативно влияют на их здоровье.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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