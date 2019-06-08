В телефонах нашли новую угрозу для кожи

Использование смартфонов для фото приводит к раннему старению

Американские специалисты косметических брендов утверждают, что у любителей делать селфи быстрее стареет кожа.

Отмечается, что причина кроется в синем излучении, которое исходит от гаджетов во время того, когда человек делает селфи, передает The Sun.

Эксперты советуют меньше времени уделять телефону, а также больше употреблять продуктов, содержащих витамин С.

Ранее ученые нашли еще один вред от гаджетов. Постоянные уведомления, которые получают пользующиеся социальными сетями владельцы смартфонов, негативно влияют на их здоровье.