В телефонах нашли новую угрозу для кожи

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Американские специалисты косметических брендов утверждают, что у любителей делать селфи быстрее стареет кожа.
Отмечается, что причина кроется в синем излучении, которое исходит от гаджетов во время того, когда человек делает селфи, передает The Sun.
Эксперты советуют меньше времени уделять телефону, а также больше употреблять продуктов, содержащих витамин С.
Ранее ученые нашли еще один вред от гаджетов. Постоянные уведомления, которые получают пользующиеся социальными сетями владельцы смартфонов, негативно влияют на их здоровье.
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