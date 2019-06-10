Интим предлагать: названы легкие способы поднять либидо

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Снижение полового влечения принято считать неотъемлемым возрастным признаком. Однако эксперты уверены, что все не так плохо – соблюдение простых правил позволит разнообразить интимную жизнь и сохранить либидо до глубокой старости.
Во-первых, специалисты советуют время от времени менять обстановку, вносить изменения в устоявшийся ритм сексуальных утех. К примеру, можно "попробовать" новые места для уединения или разнообразить позы. Новые ощущения, полученные при этом, раскрепощают.
Кроме того, не следует забывать об афродизиаках: любимый многими темный шоколад содержит полезные аминокислоты, способствующие выработке "гормона радости" серотонина.
В рацион также можно добавить корня женьшеня, который с древних времен используют на Востоке как средство для повышения потенции. Это растение улучшает кровообращение, повышает сексуальное желание, снимает усталость и даже борется с головной болью, отмечает Vista News.
Еще один действенный способ поднять либидо – выпить бокал красного вина, так как малые дозы алкоголя помогают расслабиться. Однако следует помнить, что злоупотребление спиртным, наоборот, снижает потенцию и вызывает проблемы с эрекцией.
Наконец, эксперты напоминают, что не следует забывать про занятия спортом. Силовые тренировки – это мощный возбудитель либидо, так как они способствуют выбросу эндорфинов. Особенно полезно заниматься спортом в паре, подчеркивают сексологи.
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