Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Разгадана тайна темной стороны Луны

Фото: pixabay.com
Гигантские залежи металла скрываются под поверхностью самого большого кратера

Американские ученые пришли к выводу, что под поверхностью лунного кратера Южный полюс – Эйткен, находятся огромные залежи металла.

Кратер на обратной стороне Луны считается самым крупным в Солнечной системе. По мнению исследователей, он образовался от удара астероида около 4 млрд лет назад, сообщает Live Science.

Геофизики из университета Бэйлора уверены, что под поверхностью спутника Земли оказались остатки железно-никелевого астероида, размер которых превышает площадь Гавайских островов. Запасы металла в грунте Луны настолько велики, что они оказывают влияние на ее гравитационное поле.

Кратер Южный полюс – Эйткен имеет в ширину около 2,5 тыс. километров. Это не только самый большой кратер во всей солнечной системе – его дно – самая нижняя точка Луны, а в окружающих чашу горах находится самая высокая точка лунной поверхности.

Отмечается, что китайский луноход "Чанъэ-4" (Chang'E-4) недавно приблизился к кромке кратера и взял пробы из лунного грунта той местности. Теперь геофизики смогут опытным путем подтвердить или опровергнуть свою гипотезу.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Не соответствуют ожиданиям": опасные маневры России напугали весь мир

Под горячую руку Пентагона попали наши моряки и летчики

Американский посол рвется из России на родину

Решение будет принято в ближайшие месяцы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей