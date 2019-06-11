Разгадана тайна темной стороны Луны

Гигантские залежи металла скрываются под поверхностью самого большого кратера

Американские ученые пришли к выводу, что под поверхностью лунного кратера Южный полюс – Эйткен, находятся огромные залежи металла.

Кратер на обратной стороне Луны считается самым крупным в Солнечной системе. По мнению исследователей, он образовался от удара астероида около 4 млрд лет назад, сообщает Live Science.

Геофизики из университета Бэйлора уверены, что под поверхностью спутника Земли оказались остатки железно-никелевого астероида, размер которых превышает площадь Гавайских островов. Запасы металла в грунте Луны настолько велики, что они оказывают влияние на ее гравитационное поле.

Кратер Южный полюс – Эйткен имеет в ширину около 2,5 тыс. километров. Это не только самый большой кратер во всей солнечной системе – его дно – самая нижняя точка Луны, а в окружающих чашу горах находится самая высокая точка лунной поверхности.

Отмечается, что китайский луноход "Чанъэ-4" (Chang'E-4) недавно приблизился к кромке кратера и взял пробы из лунного грунта той местности. Теперь геофизики смогут опытным путем подтвердить или опровергнуть свою гипотезу.