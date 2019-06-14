Размер не имеет значения: разгадана формула идеального секса

Нибиру
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Бытует мнение, что нет предела совершенству. Однако в некоторых случаях можно ведь и переусердствовать.
Например, если дело касается любовных утех, считают датские ученые. Они рассчитали формулу идеального секса. Оказалось, что постельная игра должна продолжаться ровно 24 минуты и 12 секунд – ни больше, ни меньше.
В исследовании специалистам помогла прекрасная половина человечества. В опросе ученых приняли участие около трехсот милых дам, пишет The Sun.
Вопреки расхожему мнению, размер мужского достоинства не имеет значения. Самое главное, на что обращают женщины во время занятий любовью, – это фантазия партнера.
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