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Размер не имеет значения: разгадана формула идеального секса

Фото: www.globallookpress.com
Найдены ответы на самые главные вопросы о постельной игре

Бытует мнение, что нет предела совершенству. Однако в некоторых случаях можно ведь и переусердствовать. 

Например, если дело касается любовных утех, считают датские ученые. Они рассчитали формулу идеального секса. Оказалось, что постельная игра должна продолжаться ровно 24 минуты и 12 секунд – ни больше, ни меньше.

В исследовании специалистам помогла прекрасная половина человечества. В опросе ученых приняли участие около трехсот милых дам, пишет The Sun.

Вопреки расхожему мнению, размер мужского достоинства не имеет значения. Самое главное, на что обращают женщины во время занятий любовью, – это фантазия партнера. 

Ксения АНДРЕЕВА
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