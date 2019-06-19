Назван неожиданный способ сохранить психическое здоровье

Безработица не помогает людям чувствовать себя лучше

Ученые провели исследование и пришли к неожиданным результатам. Оказалось, что незанятые или экономические неактивные люди (например, пенсионеры) могут избежать возникновения ментальных заболеваний, если будут работать 8 часов в неделю.

На состояние мозга негативно влияет стресс и неблагоприятные условия труда. Ночные смены и недосыпы также ухудшают когнитивные функции. К тому же тяжелый умственный труд, передает агентство "ФедералПресс", провоцирует появление диабета второго типа. При этом полное отсутствие работы также опасно, ведь тогда мозг не использует свои ресурсы.

Проанализировав данные о состоянии 85 тыс человек в возрасте от 16 до 65, ученые обнаружили, что занятость от 1 до 8 часов позволяет сохранить ментальное здоровье. Специалисты учитывали не только рабочие часы добровольцев, но и их удовлетворение жизнью, семейное положение и многое другое.

Оказалось, что безработица не так хорошо, как минимальная занятость снижает риск развития различных заболеваний. При этом теорию подтверждали не только безработные в силу, например, рождения ребенка, женщины, но и мужчины. Однако экономически неактивные представители сильного пола сохраняли ментальное здоровье, если работали не менее 32 часов в неделю.

Мужчины получали удовольствие от жизни, если трудились от 16 до 24 часов неделю, для женщин этот показатель составлял от 20 до 24 часов. Любопытно, что для работающих людей специалисты, как говорится в статье Social Science and Medicine, не смогли определить необходимое количество часов занятости в неделю, которое позволило бы поддерживать психическое здоровье в норме.