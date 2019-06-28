Дешево и сердито: названы лучшие советские лекарства

Проверенные средства помогут остаться здоровым

Мазь Вишневского, бальзам "Звездочка", марганцовка и ихтиоловая мазь знакомы всем, родившимся в СССР. Фармацевты считают, что эти проверенные препараты можно с успехом использовать и в наше время высоких биомедицинских технологий.

Жители страны Советов пользовались бальзамом "Золотая звезда" как средством от всех болезней. Его применяли при простудных и вирусных инфекциях, а также при хроническом ревматизме. Медики подеркивают, что бальзам отличается исключительно натуральным составом, в нем много полезных эфирных масел.

Правда, есть у "Звездочки" и противопоказания. Это средство нельзя использовать людям, страдающим заболеваниями кожи, бронхиальной астмой, коклюшем. Детям до трех лет препарат также не рекомендован.

Ихтиоловая мазь хорошо зарекомендовала себя в борьбе с бактериальными поражениями кожи. Этот дешевый аптечный препарат весьма эффективен в борьбе с прыщами и некоторыми другими кожными высыпаниями. Лучше использовать "ихтиолку" вместе с вазелином, считают специалисты.

Мазь Вишневского не использовалась нигде в мире, кроме СССР. Средство состоит из трех компонентов, взаимно усиливающих действие друга в него входят касторовое масло, ксероформ и березовый деготь. Вместе они оказывают противовоспалительный эффект и способствуют регенерации тканей. Мазь нельзя применять для обработки открытых, кровоточащих ран.

Марганцовка была одним из самых известных советских антисептиков. Этот раствор и сейчас можно использовать для полосканий и в борьбе с воспалениями. Нужно только помнить, что концентрация марганцовки не должна быть слишком большой – иначе можно обжечь мягкие ткани, сообщает "Медик Форум".