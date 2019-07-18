Покорителям Красной планеты придется закладывать за воротник

Американские ученые нашли неожиданное средство для поддержания формы астронавтов, которые в будущем отправятся в космос для исследования Красной планеты. Речь идет об обычном красном вине, а точнее, о содержащемся в его составе веществе ресвератроле.



Открытие принадлежит сотрудникам Гарвардской медицинской школы, передает издание Frontiers in Physiology. Ученые провели исследование, целью которого было найти средство для минимизации вреда, вызванного пониженной гравитацией.

В ходе эксперимента группу крыс подвесили на ремнях под потолком клетки. Так имитировалась марсианская сила притяжения, которая составляет всего 40% от земной. В процессе часть грызунов получала воду с ресвератролом, часть – обычную.

Через 14 дней выяснилось, что крысы, которым давали компонент красного вина, сохранили почти такую же силу захвата, как их собратья, жившие в нормальных условиях. Потеря мышечных волокон у грызунов оказалась не так велика. Те же звери, которые не "прикладывались к бутылке", оказались заметно ослаблены и гораздо хуже прошли все тесты, передает "Мир24".

"Ресвератрол сохраняет костную и мышечную массу у крыс во время полной невесомости. Возможно, умеренная суточная доза поможет смягчить атрофию мышц в марсианских условиях",

– именно к такому умозаключению пришли авторы исследования.

По словам одной из ученых, Марии Мортро, "если человек проживет всего три недели в космосе, объем мускулов в его голенях сокращается примерно на треть". Однако, как показало проведенное исследование, с этой неприятностью члены марсианских экспедиций смогут бороться при помощи правильной диеты, основанной на включении в рацион ресвератрола и других полезных веществ.