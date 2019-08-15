Без лекарств: найден быстрый способ заснуть

Специалисты рекомендуют соблюдать режим дня и отказаться от телефонов

Избавиться от бессонницы бывает непросто, но медики разработали рекомендации, которые помогут справиться с этой проблемой.

Основное правило – строго соблюдать режим дня. Ложиться в кровать и просыпаться нужно в одно и то же время, а сну уделять не менее 7-8 часов.

После пробуждения лучше выполнить зарядку. Физическая активность с утра поможет взбодриться, чувствовать себя бодрым весь день, а потом уснуть без проблем. После зарядки медики рекомендуют поесть плотно и вкусно: это позволит зарядиться энергией, а также будет мотивировать быстрее уснуть.

А вот от сладких напитков лучше отказаться. Так как выбросы инсулина негативно влияют на здоровье. Употребление сахара лучше ограничить после 17:00 – это позволит увеличить метаболизм во время сна. Вечером стоит воздержаться и от употребления кофе – он только увеличит уровень адреналина в крови.

Побороть бессонницу поможет чтение – оно действует как мощное успокоительное. Еще одним способом расслабиться перед сном может стать заполнение дневника. А вот от телефона в постели лучше отказаться – он мешает качественному засыпанию, передает "МедикФорум".

Приятным способом снять стресс и быстро заснуть считается интимная близость. Физический контакт избавляет от негативных эмоций и раздражения, а также вырабатывает гормоны счастья.