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Стало известно о появлении новой смертельной болезни

Стало известно о появлении новой смертельной болезни
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПростые продукты уберут вздутие живота
От неизвестного вируса уже умер человек

В Танзании скоропостижно скончалась женщина, у которой были сразу вирусы малярии, лихорадки Денге и вируса Эболы.

Предполагается, что речь идет о новой смертельной болезни, говорится в сообщении на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ уже отправила специалистов для расследования. О его результатах обещают рассказать в скором времени.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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