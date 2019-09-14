Стало известно о появлении новой смертельной болезни

Нибиру
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В Танзании скоропостижно скончалась женщина, у которой были сразу вирусы малярии, лихорадки Денге и вируса Эболы.
Предполагается, что речь идет о новой смертельной болезни, говорится в сообщении на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения.
ВОЗ уже отправила специалистов для расследования. О его результатах обещают рассказать в скором времени.
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