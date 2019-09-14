Стало известно о появлении новой смертельной болезни

От неизвестного вируса уже умер человек

В Танзании скоропостижно скончалась женщина, у которой были сразу вирусы малярии, лихорадки Денге и вируса Эболы.

Предполагается, что речь идет о новой смертельной болезни, говорится в сообщении на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ уже отправила специалистов для расследования. О его результатах обещают рассказать в скором времени.