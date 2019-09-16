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Популярное лекарство оказалось опасно для беременных

Популярное обезболивающее оказалось опасно для беременных
Фото: pixabay.com
Последствия лечения ощущались в течение десятилетия

Британские ученые пришли к выводу, что у женщин, употреблявших парацетамол во время беременности, дети впоследствии испытывали проблемы с памятью и страдали от гиперактивности.

При этом выяснилось, что мальчики оказались более восприимчивы к препарату, чем девочки, сообщает EurekAlert. Исследование проводилось специалистами Бристольского университета – они изучили 14 тыс. детей в возрасте от полугода до 11 лет. Отмечается, что в более позднем возрасте негативные последствия употребления парацетамола нивелируются.

Медики подчеркивают, что женщинам в интересном положении нужно внимательно относиться к своему здоровью и стараться не принимать лекарств без крайней необходимости.

Валентина МАЙОРОВА
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